        Ultra Abant, 9 ülkeden 790 sporcunun katılımıyla koşuldu

        Ultra Abant, 9 ülkeden 790 sporcunun katılımıyla koşuldu

        Ultra Abant, Türkiye'den ve dünyadan 790 koşucuyu Bolu'da 3. Kez ağırladı ve Türkiye'nin en hızlı patika yarışı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.08.2025 - 15:23
        Ultra Abant, 790 sporcunun katılımıyla koşuldu
        Türkiye’nin en hızlı ve en koşulabilir patika koşusu unvanına sahip Ultra Abant etkinliği 8-9 Ağustos 2025 tarihlerinde 3. Kez düzenlendi. Ülkemizin en hızlı sporcularının yarıştığı Ultra Abant, Türkiye ve Bolu turizmine ve tanıtımına da büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.

        Yarışmaya 9 ülkeden 790 sporcu katılıyor. Almanya, Azerbaycan, Fransa, KKTC, Makedonya, Romanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan gelecek sporcular Bolu’nun eşsiz güzelliklerini dünyaya gösterme fırsatı yakalayacaklar.

        8-9 Ağustos 2025 tarihlerinde 3. kez gerçekleştirilen Ultra Abant, Bolu ve Abant Gölü çevresinde yer alan otel ve işletmeler açısından da önemli bir katma değer sağlamaktadır.

        DOĞAYA GİDİLEN YOL GÜÇLÜ DESTEKÇİLERLE AYDINLANIYOR

        T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı, ve Bolu Belediyesi ve Abant Gölü Tabiat Parkı ev sahipliğinde, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kar Spor, Züber, Abant Su ve Nuhun Ankara Makarnası, Abant Camping sponsorluğunda, Rossist Event tarafından gerçekleştirilen dev organizasyon, sporcuları, doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve adrenalin meraklılarını 3. Kez bir araya getirdi.

        Abant Gölü Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve halka açık olan EXPO alanı ile dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markaları etkinlikte yer alarak sporcularla bir araya geldiler.

        Ultra Abant etkinliğinde dereceye giren sporculara ödüllerini Mudurnu Kaymakamı Sayın Ceyda Durmaz takdim ettiler.

        Abant Gölü’nün çevresinde ve yaylalarında muhteşem bir yolculuk! Ultra Abant 2025 senesinde 4 farklı parkurla sporcularla buluştu.

        Dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı:

        60 km Ultra Abant

        Kadınlar 1'ncisi

        Tuğçe Karakaya / 5 saat 31 dakika 44 saniye

        Erkekler 1'ncisi

        Üzeyir Söylemez / 4 saat 35 dakika 54 saniye

        33 km Lotus Parkuru

        Kadınlar 1'ncisi

        Esra Taşdemir / 2 saat 56 dakika 31 saniye

        Erkekler 1'ncisi

        Aykut Taşdemir / 2 saat 12 dakika 50 saniye

        18 km Forest Run Parkuru

        Kadınlar 1'ncisi

        Ayşe Badem / 1 saat 29 dakika 01 saniye

        Erkekler 1'ncisi

        Mestan Turhan / 1 saat 12 dakika 45 saniye

        6 km Lake Run parkuru

        Kadınlar 1'ncisi

        Burcu Özge Ateş / 28 dakika 19 saniye

        Erkekler 1'ncisi

        Çağlar Kasım / 21 dakika 44 saniye

        Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 790 sporcu Bolu’da buluştu.

        Türkiye’nin önemli doğa ve kış turizmi destinasyonlarından bir tanesi olan Bolu ilinde 2025 senesinde dünyanın ve Türkiye’nin pek çok farklı noktasından patika koşucuları bir araya geldiler.

        Alternatif turizmin son örneklerinden birisi olan patika koşuları Turizmin 12 aya yayılması konusunda da başrolü oynuyor.

        Bölge ve ülke tanıtımı, sezon sonu otel doluluk oranlarının artırılması, kültür ve doğa turizminin sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılması gibi pek çok konuda patika koşuları dolayısıyla bölgeye gelen sporcular katkı sağlamaya devam ediyorlar.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa