Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador'un eski şoförü ve lojistik koordinatörü Nicols Mollinedo Bastar, Sosyal Çevreci Hareket adı altında bir parti kurdu. Bastar, 2021 seçimlerinde aday olacağını şimdiden duyurdu. Nico, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador, 2004 yılında başkent Mexico City bölgesinin federal valisiyken şoförlüğünü yapıyordu. Nico, 60 bin peso (yaklaşık 3 bin dolar) maaşla Obrador'un özel şoförü olarak çalışıyordu.

Meksika için Sosyal Çevre Hareketi partisi, iklim değişikliği ve çevre yanlısı eylemlerle seçmenlerin oylarına talip olacak. Bir parti olarak tescil edilebilmesi için partinin, en az 20 eyalette ve 200 seçim bölgesinde yapılanmasını tamamlaması gerekiyor.

Nico'nun, Obrador'un şoförüyken 60 bin peso kazanması büyük tepkiye neden olmuş, o dönemde vali olan Obrador, Mollinedo'nun, sadece şoförü değil aynı zamanda lojistik koordinatörü olduğunu da açıklamak zorunda kalmıştı.