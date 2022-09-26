Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada yaralanan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Elhamed (20), tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Kalburt mevkisinde meydana geldi. Ters yönde seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Elhamed´in kullandığı elektrikli bisiklet, benzin istasyonundan çıkış yapan Gökhan Balta (35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Muhammed Elhamed´in ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Elhamed, tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı