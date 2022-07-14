Sri Lanka lideri nereye gitti?

Son dakika: Ülkesini terk eden Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa nereye gitti?

HABERTURK.COM / Reuters

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın dün ülkeyi terk ederek Maldivler'e gittiği iddia edilmişti.

Associated Press'in Maldivli yetkililere dayandırdığı haberine göre Rajapaksa, Maldivler'e geldikten sonra önce Singapur'a uçtu. Rajapaksa Singapur'dan da Suudi Arabistan'a gidecek.

Diğer yandan Sri Lanka yetkilileri, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a gittiğini ve bir süre burada kalmasının beklendiğini söyledi.

DEVLET BAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Sri Lanka'da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Rajapaksa, 12 Temmuz gecesi ülkeyi terk ederek Maldivler'e gittiği öne sürülmüştü. Maldivli yetkililer Rajapaksa'nın Suudi Arabistan'a gideceğini aktardı.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirilmişti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından dün ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ülke genelinde OHAL ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, Batı Eyaleti'nde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı.

SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.