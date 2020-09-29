Ülker’den gıda israfıyla mücadelede önemli adım

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan ‘Gıda kayıp ve israflarının 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması hedefine yönelik yürütülen projede gönüllü yer alacak olan Ülker, iş ortağı Migros’la gıda kayıp ve israfını azaltma yolunda birlikte çalışacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, israfsız şirket modeli prensibiyle çalıştıklarını belirterek, dünya standartlarında kabul görmüş sürekli iyileştirme yöntemlerini kullanarak, “sıfır kayıp” hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.
Buyurgan, Operasyonel mükemmellik yaklaşımıyla tedarik zincirini uçtan-uca ele aldıklarını ve sürekli gelişim döngüsü içinde kayıpları azalttıklarını ifade ederek, "İsrafsız üretim kültürümüzle, ilk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük. Yıllardır israfsız üretim modeliyle çalışarak bu kültürü tamamen içselleştirdik ve gelmiş olduğumuz noktada aldığımız ham maddelerin yüzde 98,9’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık.
Gıda sektöründe bu oranın dünya genelinde en iyiler arasında olduğunu görüyoruz. Sıfır kayıp hedefi hiç bitmeyecek bir yolculuk ve biz bu çıtayı sürekli daha da yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Tedarikçi geliştirme programımıza da hız verdik. Tedarikçilerimizin kendi proseslerini sürekli iyileştirerek kayıplarını kaynağında önlemelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre, her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın üçte biri israf edildiğini vurgulayan Buyurgan şunları kaydetti:
“Bu veriler ışığında, gıda atıklarının azaltılması önemli konu başlıklarından biri olarak önümüzde duruyor. Ülker’de uzun yıllardır gıda israfının engellenmesi konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 10x20x30 girişimine destek vererek sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım daha attığımıza inanıyoruz. Umarız ki bu iş birliğinden doğan güçle Türkiye’de gıda israfının engellenmesi konusunda örnek bir model ortaya koymayı başarırız."
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