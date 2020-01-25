Karşılaşmasın başlamasına 1 saat kala statta bulunan turnikelerde arıza meydana geldi. Fenerium tribünü girişi, 1907 tribünü girişi, loca girişleri ve basın girişinde yer alan turnikelerdeki arıza sonrası kapılarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun süren arızanın giderilememesinden sonra stat hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda kulüple alakasız olarak sistemsel bir arızanın olduğu, turnikeler yerine açılan tahliye kapılarından taraftarların içeri alınacağı bildirildi. Manuel olarak yapılan bilet ve kimlik kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar stada girerek takımlarına destek oldu.