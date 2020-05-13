Gıda şirketi Ülker, çikolata ve şekerleme ürünleri ile satış noktalarındaki çalışmalarıyla Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Şirketin 52 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle raflarda ve online alışveriş sitelerinde yerini aldığı belirtildi.
Bu yıl içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Ramazan Bayramı’na farklı şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan, "Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.
İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini de dile getiren Turhan, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.
Yapılan açıklamaya göre, “Caramio”, “Laviva”, “Metro” ve “Ülker Çikolatalı Gofret”in bu bayram döneminde mini boylarıyla ilk defa tüketicilerle buluşacağı kaydedildi.
'PAZAR YÜZDE 16 BÜYÜDÜ'
Turhan, 2019 bayram dönemine yönelik sektör ve Ülker’in pazardaki büyüklüğüyle ilgili olarak da, "Ülker 2019’da toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30.2 pazar payına ulaştı ve atıştırmalık pazarı liderliğinin yanı sıra bayramın da 1 numarası olmaya devam etti" bilgisini paylaştı.
İkramlık çikolata ve şekerleme pazarını da değerlendiren Turhan, "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü.Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker’den geldi" ifadelerini kullandı.
Hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölgenin yüzde 29 ile Marmara, şekerlemenin ise yüzde 45.7 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olduğu bilgisi paylaşıldı.
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