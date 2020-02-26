26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingde 2013 yılında gıda grubu başkanı olarak göreve başlayan Buyurgan, 2016-2018'de pladis Türkiye Başkanlığı'nı yürüttü. 2018 yılında ise pladis Türkiye, Orta Asya, Romanya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı olan Buyurgan, bu görevinin yanı sıra Ülker Bisküvi CEO'luğunu da üstlenecek.
Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi CEO'luk görevini Mete Buyurgan'a devrederken, Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Buyurgan'ın 2013 yılından beri Yıldız Holding bünyesinde pek çok başarılı işe imza attığını belirterek, şunları kaydetti:
"Mete Buyurgan, holding bünyesindeki sakız ve şekerleme kategorilerinde önemli rol üstlenirken, markaların güçlendirilmesine, unlu mamuller ve çikolata kategorileri başta olmak üzere Ülker'in Türkiye pazarındaki tartışmasız liderliğine öncülük etti. Hızlı tüketim sektöründeki 26 yıllık tecrübesi Ülker Bisküvi, hatta sektörümüz için ufuk açıcı olacaktır. Kendisinin yeni görevinde başarılı olacağına inancımız tam."
'KÂRLI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Ülker Bisküvi'nin CEO'su olarak görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Mete Buyurgan da "Bir bisküvi çeşidiyle çıkılan yolculukta bugün yüzlerce ürünümüz, 10 fabrikamızdaki üretimimiz, yatırımlarımız, istihdamımız ve ihracatımızla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. İnovasyona odaklanarak, sürdürülebilir ve kârlı büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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