Ülker Bisküvi'nin 2019 net karı 905 milyon TL oldu

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2019 yılında ana ortaklığa ait net dönem karını yüzde 29 artırarak 905 milyon TL’ye çıkardı.
Ülker Bisküvi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, şirket, 2019 yılında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 7,8 milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem karını yüzde 29 yükselterek 905 milyon TL’ye ulaştırdı.
Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2019 yılı sonunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1,304 milyon TL oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonlarının yıllık FAVÖK’teki payı yüzde 48‘e ulaştı.
Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, verimli üretim ve israfsız şirket modeliyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkı sağlamaya 2019 yılında da devam ettiklerine belirterek, "Türkiye’de toplam atıştırmalık pazarında tartışmasız liderliğimizi devam ettirirken, Türkiye operasyonlarımızı yüzde 28, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızı yüzde 37 büyüttük. FAVÖK marjımız yüzde 16,7 oldu. Suudi Arabistan’da bisküvi kategorisindeki liderliğimizi devam ettirirken, Mısır bisküvi pazarında da lider konuma yükseldik." ifadelerini kullandı.
Toplam atıştırmalık pazarının en güçlü oyuncusu olarak güçlerini markaları ile Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önemden aldıklarını aktaran Buyurgan, "Gücümüzü aynı zamanda tüketicilerimizi anlayıp hızlı aksiyon almamızdan, satış ve dağıtım ağımızdan, dijital dönüşümü önceliklendirmemizden alıyoruz. Yatırımlara çok önem veriyoruz. 2019 yılında yeni tesis kurulumu, kapasite artırımı, verimlilik çalışmaları, üretim hatlarının yenilenmesi gibi alanlarda konsolide olarak 140 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Esas faaliyet karımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1,132 milyon TL’ye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.
"Hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz"
Buyurgan, bir bisküvi çeşidiyle çıktıkları marka yolculuğunda bugün yüzlerce ürüne ulaştıklarını belirterek, sahip oldukları 10 fabrikadaki üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.
Buyurgan değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'deki fabrikalarımızda ürettiğimiz Godiva ve McVitie's ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bu doğrultuda, her geçen gün Türkiye'yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getiriyoruz.
Odağımızdaki dijital dönüşümü tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan, uçtan uca bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize entegre ettik. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz. 2020 yılında da inovasyona odaklanarak, karlılık esasıyla çalışmaya ve hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz."
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