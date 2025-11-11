Ülker Bisküvi, IFC’den aldığı 75 milyon euroluk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzattı

Şirket, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 2024 yılında imzalanan 75 milyon euroluk kredinin vadesini 5 yıl uzatmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı. Vadede anapara ödemeli kredinin kullanım amacı, sözleşmenin orijinal şartlarında belirtildiği şekliyle devam edecek.

