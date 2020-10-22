Ülker Bisküvi, yurtdışına 650 milyon ABD Doları değerinde tahvil ihraç etti. Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağının bir kısmını yurtdışı menşeili sendikasyon kredisinin kapatılmasında, kalan kısmını da şirketin yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben, 30 Ekim 2020 tarihinde sonuçlanması bekleniyor.
Gerçekleştirilen tahvil ihracıyla ilgili konuşan Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, "Dünya ve ülkemiz pandemiden dolayı hassas bir dönemden geçiyor. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, Ülker’in uluslararası finansman kaynağı sağlamadaki başarılı stratejileri ve yatırımcılarla olan güçlü bağının bir sonucudur” dedi.
Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Mete Buyurgan Ülker Bisküvi’nin mevcut performansı hakkında “2020’nin ilk yarısındaki ciromuzu 4,5 milyar TL olarak açıklamıştık. Bu dönemde sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, üretime, satış ve dağıtım faaliyetlerine, istihdam sağlamaya ve 100’ü aşkın ülkeye ihracata hız kesmeden devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimize uluslararası yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlanması hem ülkemize hem de şirketimize olan güvenin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı
Ülker Bisküvi CFO’su Cenker Uçan ise gerçekleşen tahvil ihracıyla ilgili; “Ülker’in ilk tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik. 450 milyon ABD Doları hedefiyle başladığımız projemize uluslararası yatırımcılardan 1.8 Milyar ABD Doları talep aldık ve ihraç edilecek rakamın 650 milyon ABD Doları olmasına karar verdik. 5 yıl vadeli tahvilimize, 28 ülkeden 130’dan fazla uluslararası yatırımcı iştirak etti. Şirketimizin sağlam finansman yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!