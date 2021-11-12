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Ülkenin Nefesine Eren Katkısı

12.11.2021 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ülkenin Nefesine Eren Katkısı

Eren Holding, Milli Ağaçlandırma Günü’nü 3 Milyon Fidan Dikimiyle Kutluyor

Yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de birçok faaliyet alanında katma değer sağlayan Eren Holding, kurulduğu topraklarda sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyon ve belediyeler ile kapsamlı bir saha çalışması yürüten holding, arazi ve ona uygun fidanların seçiminden, toprağa dikim sürecine kadar tüm çalışmaları takip edecek ve yürütecek.

Eren Holding kurulduğu topraklara bir teşekkür olarak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 3 milyon fidan projesini duyurdu. 2021 yılının Kasım ve Aralık aylarında topraklarımızın 3 milyon fidanla kavuşacağı projede, 2 milyon fidan Antalya bölgesine dikilirken, 1 milyon meyve ağacı da Bitlis’te toprakla buluşacak. Belediyeler ile eş zamanlı ve birlikte koordine edilecek dikim etkinliklerinde bölge okulların öğrencileri de aktif rol oynayacak; genç nesillerin de bu farkındalığın bir parçası olması için fidan dikimlerinin bir kısmı öğrenciler tarafından yapılacak. Tüm çalışmalar belediyeler tarafından belirlenen uygun arazilerde, belediye ekipleriyle birlikte gerçekleştirilecek.

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