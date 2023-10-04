1100 SAATTEN FAZLADIR YATIYORLAR

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmada 46. güne girildi ve yarışmacılar 1100 saati geride bıraktı. 2021 yılındaki yarışmanın şampiyonu 38 yaşındaki Dubracka Aksiç, basına yaptığı açıklamada "Hepimiz kendimizi mükemmel hissediyoruz ve hiçbir sağlık sorunumuz yok. Bizi şımartıyorlar, tek yapmamız gereken yatmak" dedi.

Kaynak: AA