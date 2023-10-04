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        Haberler Dünya Ülkenin en tembel vatandaşı olmak için 47 gündür hareket etmiyorlar! 1000 avro ödüllü!

        Ülkenin en tembel vatandaşı olmak için 46 gündür yatıyorlar! Ödül 1000 avro!

        Karadağ'da düzenlenen "Ülkenin en tembel vatandaşı" yarışması Niksic kentinde 18 Ağustos'tan beri devam ediyor. Yarışmayı kazanan kişi dünyanın en tembel vatandaşı seçilecek ve 1000 avro ödülün sahibi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:08
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        • 1

          46 GÜNDÜR "ÜLKENİN EN TEMBEL VATANDAŞI" OLMAK İÇİN YATIYORLAR

          Karadağ, Niksic kentinde bulunan Brezna Etno köyünde 18 Ağustos'tan beri "Ülkenin en tembel vatandaşı" yarışması düzenleniyor. Yarışmayı kazanan kişi dünyanın en tembel insanlarından birisi olacak ve 1000 avroluk ödülü kazanacak.

        • 2

          SADECE 3 KİŞİ KALDI

          Ülkenin mizahı geleneklerinden birisi olan "uzun yatma" yarışması günlerdir devam ediyor ve 46. günü geride bıraktı. 21 katılımcıyla başlayan yarışmada yalnızca 3 kişi kaldı.

        • 3

          DALGA GEÇMEK İÇİN DÜZENLENEN BİR YARIŞMAYDI

          Yarışmanın organizatörü Radonja Blagojeviç, bu ilginç yarışmanın Karadağlıların tembel olduğu efsansesiyle dalga geçmek için 12 yıl önce başladığını söyledi.

        • 4

          TÜM İHTİYAÇLARINI YATARAK KARŞILIYORLAR

          Yarışmanın kuralları ise yarışma kadar enterasan. Yatarak yarışan katılımcıların uyumaları, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamaları, kitap okumaları, telefon kullanmaları serbest.

        • 5

          8 SAATTE BİR 10 DAKİKALIĞINA AYAĞA KALKABİLİYORLAR

          Ancak yarışmacıların ayağa kalkması yasak. Sadece 8 saatte bir 10 dakikalığına kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ayağa kalkabiliyorlar.

        • 6

          1100 SAATTEN FAZLADIR YATIYORLAR

          Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmada 46. güne girildi ve yarışmacılar 1100 saati geride bıraktı. 2021 yılındaki yarışmanın şampiyonu 38 yaşındaki Dubracka Aksiç, basına yaptığı açıklamada "Hepimiz kendimizi mükemmel hissediyoruz ve hiçbir sağlık sorunumuz yok. Bizi şımartıyorlar, tek yapmamız gereken yatmak" dedi.

          Kaynak: AA

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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