Ülkemizde yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor

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Bakan Koca, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Meme kanseri, Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarıyla erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın."