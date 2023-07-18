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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yerli otomobil Togg hediye edilmesiyle iligli açıklamada bulundu.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle hediye edilen #Togg’u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman bizzat kullandı. Sayın Veliaht Prens’in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle hediye edilen #Togg’u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman bizzat kullandı.

Sayın Veliaht Prens’in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi.#MilliTeknolojiHamlesi

🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/kUakOAepDp — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 18, 2023