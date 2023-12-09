Ülkelerin "Yok artık" dedirten yasakları ve kuralları

İNGİLTERE'DE NOEL GECESİNDE BİSKÜVİ YİYEMEZSİNİZ

1644'te Oliver Cromwell tarafından İngiltere'de Noel yasaklandı. Yasağa bağlı olarak simgesel alışkanlıklara da kısıtlama getirildi. Bu simgelerden birisi olan Noel bisküvileri İngiltere'de o gece tüketilemiyor. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu uygulamaya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.