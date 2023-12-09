Ülkelerin "Yok artık" dedirten yasakları ve kuralları
Her ülkenin kendine özgü yasaları ve kuralları vardır. Bazıları mantıklı ve anlaşılabilirken, bazıları ise oldukça tuhaf ve şaşırtıcıdır. İşte dünyanın dört bir yanından bazı "yok artık" dedirten yasaklar ve kurallar
- 1
İNGİLTERE'DE NOEL GECESİNDE BİSKÜVİ YİYEMEZSİNİZ
1644'te Oliver Cromwell tarafından İngiltere'de Noel yasaklandı. Yasağa bağlı olarak simgesel alışkanlıklara da kısıtlama getirildi. Bu simgelerden birisi olan Noel bisküvileri İngiltere'de o gece tüketilemiyor. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu uygulamaya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.
- 2
ÇİN'DE BOĞULAN BİR KİŞİYİ KURATAMAZSINIZ
Doğu felsefesinin ilginç yasaklarından bir diğeri de Çin'de boğulan bir kişiyi kurtarmamak. Kişinin kaderine müdahale olarak görülen bu yardım, ahlaki açıdan etik görülmüyor.
- 3
ŞİKAGO'DA NÜKLEER SİLAH YOKTUR
Şikago'da nükleer silah üretimi yapmak ve bu silahı test etmek yasak. Ayrıca nükleer silah depolama ve bakımına da izin verilmez. Eğer birisi nükleer silah bulundurursa 500 dolarlık bir ceza öder.
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- 4
KANADA'DA MARGARİN SARI RENK OLAMAZ
Kanada'da margarinlerin sarı renkli olması yasaktır. Tereyağı ile karıştırılma ihtimaline karşı margarinler sarı renkli üretilmez.
- 5
ÇİN'DE YAYA GEÇİDİNDE DURMAK YASAK
Çin'de yaya geçidinde durmak ve beklemek yasaktır. Eğer yaya geçidinde durursanız cezası 5 Yuan'dır.
- 6
AVUSTRALYA'DA TAVŞAN BESLEYEMEZSİNİZ
Avustralya'da tavşan beslemek yasak. Sadece sihirbazların tavşan beslemesine izin veriliyor çünkü tavşanlar istilacı tür olarak görülüyor.
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- 7
TAYLAND'DA YERDE DURAN PARANIN ÜZERİNE BASILMAZ
Tayland'da kralın resmi bulunduğu için paranın üzerine basmak kesinlikle yasaktır. Paranın üzerine basıldığı taktirde büyük ceza ve yaptırımlar uygulanır.