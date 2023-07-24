İSPANYA'DA ÇÖPLERİ YERE ATMAK NORMAL

İspanya'da yemek yedikten sonra restoranın zeminine kullandığınız peçeteyi atmak bir gelenektir. Restoranda zemininde birikmiş ne kadar peçete olursa yemeklerin o kadar lezzetli olduğu anlamına gelir. Gün sonunda bu çöpler toplanır.