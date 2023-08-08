Ülkelerin birbirinden ilginç "Yok artık" dedirten yasakları!
Her ülkenin yasası, yerel kültür, tarih ve toplumsal dinamiğe göre değişebilir. Ancak ülkelerde uygulanan bazı yasaklar oldukça şaşırtıcı olabiliyor. İşte farklı ülkelerin birbirinden ilginç yasakları.
- 1
SİNGAPUR
Singapur'da evde çıplak dolaşmak yasaktır. Halkın ahlaki değerlerinin korunması amaçlanır.
- 2
HİNDİSTAN
Hindistan'ın Manipur eyaletinde, 18 yaşından büyük kişiler evlenmeden önce HIV testi yaptırmak zorundadır.
- 3
ÇİN
Çin'de aileler yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlüdür. Yasal olarak çocuklar anne ve babalarına bakmaları gerekir.
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- 4
NORVEÇ
Norveç'te televizyon ve radyoda müzik yayını yapılırken yüzde 35 oranında Norveççe şarkı çalması gerekir.
- 5
ABD
ABD'nin Louisiana eyaletinde pizza dilimine tuz atmak yasaktır. Ancak tüm pizzaya tuz eklemek yasaldır.
- 6
GÜNEY KORE
Güney Kore'de oyun bağımlılığını önlemek için 16 yaşının altındaki çocukların belirli bir saatten sonra çevrimiçi oyun oynaması yasaktır.
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- 7
İSVİÇRE
İsviçre'de gürültü yasası oldukça katıdır. Özellikle gece geç saatlerde yüksek sesle konulmak veya gürültü yapmak ciddi yaptırımlara neden olur.
- 8
JAPONYA
Japonya'sda belirli bir yaşın atındaki çocuklar için yolda yürümenin yasak olduğu bazı bölgeler vardır.
- 9
FRANSA
Fransa'nın Lyon kentinde güvercinlerin beslenmesi yasaktır. Bu durum güvercinlerin fazlalığı ve parkların temiz tutulması için uygulanır.
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