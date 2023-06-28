FİLİPİNLER
Filipinler'deki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda oldukça ilginç bir geleneği yaşatmayı bugün bile sürdürüyor. Kurban ibadetini yerine getirebilecek ekonomik güce sahip olan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde herkese açık ziyafet sofraları kurar.
Sofradaki en önemli yiyecek ise kurban eti olur. İsteyenler, ziyafet sofrasındaki yiyeceklerden evlerine de götürebilir. Bununla beraber ziyafeti düzenleyen kişiler, sofradaki sandalyelerin her birinin altında bir miktar para da gizler, bu paralar da sandalyede oturan kişilerin olur.