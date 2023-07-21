Ülkelerin birbirinden ilginç 10 sofra kültürü ve kuralı!
Dünyanın farklı ülkeleri, birbirinden ilginç ve farklı sofra kültürleri kendine özgü yemeklerini oluşturuyor. Her ülkenin kendine ait sofra kuralı bulunduğu için dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte, ülkelerin ilginç sofra kültürleri...
- 1
TANZANYA'DA YEMEĞE GEÇ KALIRSANIZ UMURSAMAZLAR
Dünyanın birçok yerinde yemeğe geç kalırsanız, karşı tarafta iyi bir izlenim bırakmazsınız. Tanzanya'da ise yemeğe ne zaman geldiğiniz önemli değil. Hatta yemeğe geç kalmak Tanzanya'da oldukça yaygındır.
- 2
AVUSTRALYA'DA YEMEK SIRASINDA İŞ KONUŞULMAZ
Avustralya yemek konusunda kısıtlayıcı bir ülke değil. Ancak yemek sırasında iş konuşmak pek hoş karşılanmaz.
- 3
TAYLAND'DAKİ BİR RESTORANDA NE YİYECEĞİNİZİ SİZ SEÇEMEZSİNİZ
Taylandılar için önemli bir sofra kuralına göre dilediğiniz yemeği sipariş edemiyorsunuz. Tayland'da sofra kuralına göre ne yiyeceğinize karar verecek kişi sofradaki en yaşlı kişidir.
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- 4
MISIR'DA YEMEĞE TUZ ATMAK
Mısır'da bulunan oldukça ilginç bir sofra kuralına göre yemeğe tuz atmak aşçılara büyük hakaret.
- 5
ALMANYA'DA PATATESLERİ BIÇAKLA KESMEK
Almanya'da patatesleri bıçakla kesmek büyük bir kabalık. Çünkü patates bıçakla kesilirse yeteri kadar pişmediği anlamına gelir.
- 6
ÇİN'DE TABAĞIN HEPSİNİ BİTİRMEMEK ÖNEMLİ
Çinliler tabakta bırakılan son birkaç lokmayı, ev sahibini onurlandırmak ve teşekkür etmek için kullanır. Bu nedenle tabakta birkaç lokma her zaman kalır.
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- 7
İSPANYA'DA ÇÖPLERİ YERE ATMAK NORMAL
İspanya'da yemek yedikten sonra restoranın zeminine kullandığınız peçeteyi atmak bir gelenektir. Restoranda zemininde birikmiş ne kadar peçete olursa yemeklerin o kadar lezzetli olduğu anlamına gelir. Gün sonunda bu çöpler toplanır.
- 8
KAZAKİSTAN'DA FİNCANLAR EŞİT DOLDURULUR
Çay Kazakistan'nın en meşhur içeceklerinden birisi. Bir eve davetliyseniz misafirlerin fincanları, çoğu zaman yarı yarıya eşit olarak doldurulur.
- 9
GÜNEY KORE'DE YEMEĞE İLK YAŞLILAR BAŞLAR
Güney Kore'de sofradaki en yaşlı kişi yemek yemeğe başlamadan siz yemeğe başlayamazsınız.
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- 10
BAZI AFRİKA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE SOL ELLE YEMEK YEMEK HOŞ KARŞILANMAZ
Dünyanın birçok ülkesinde hangi elinizle yemek yediğiniz önemli değildir. Ancak Hindistan, bazı Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde sol elle yemek yemek hoş karşılanmaz.
Kaynak: Explored Planet