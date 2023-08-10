Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ülkelerin birbirinden değişik ilginç yasaları!

        Ülkelerin birbirinden ilginç "Yok artık" dedirten yasakları!

        Her ülkenin yasası, yerel kültür, tarih ve toplumsal dinamiğe göre değişebilir. Ancak ülkelerde uygulanan bazı yasaklar oldukça şaşırtıcı olabiliyor. İşte farklı ülkelerin birbirinden ilginç yasakları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SİNGAPUR

          Singapur'da evde çıplak dolaşmak yasaktır. Halkın ahlaki değerlerinin korunması amaçlanır.

        • 2

          HİNDİSTAN

          Hindistan'ın Manipur eyaletinde, 18 yaşından büyük kişiler evlenmeden önce HIV testi yaptırmak zorundadır.

        • 3

          ÇİN

          Çin'de aileler yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlüdür. Yasal olarak çocukların anne ve babalarına bakmaları gerekir.

        • 4

          NORVEÇ

          Norveç'te televizyon ve radyoda müzik yayını yapılırken yüzde 35 oranında Norveççe şarkı çalması gerekir.

        • 5

          ABD

          ABD'nin Louisiana eyaletinde pizza dilimine tuz atmak yasaktır. Ancak tüm pizzaya tuz eklemek yasaldır.

        • 6

          GÜNEY KORE

          Güney Kore'de oyun bağımlılığını önlemek için 16 yaşının altındaki çocukların belirli bir saatten sonra çevrimiçi oyun oynaması yasaktır.

        • 7

          İSVİÇRE

          İsviçre'de gürültü yasası oldukça katıdır. Özellikle gece geç saatlerde yüksek sesle konuşmak veya gürültü yapmak ciddi yaptırımlara neden olur.

        • 8

          JAPONYA

          Japonya'da belirli bir yaşın atındaki çocuklar için yolda yürümenin yasak olduğu bazı bölgeler vardır.

        • 9

          FRANSA

          Fransa'nın Lyon kentinde güvercinlerin beslenmesi yasaktır. Bu durum güvercinlerin fazlalığı ve parkların temiz tutulması için uygulanır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Habertürk Anasayfa