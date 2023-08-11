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        Haberler Dünya Ülkelerin birbirinden değişik ilginç kuralları! Bunları yaparsanız ağır cezalar uygulanabilir

        Ülkelerin birbirinden ilginç "Yok artık" dedirten yasakları!

        Her ülkenin yasası, yerel kültür, tarih ve toplumsal dinamiğe göre değişebilir. Ancak ülkelerde uygulanan bazı yasaklar oldukça şaşırtıcı olabiliyor. İşte farklı ülkelerin birbirinden ilginç yasakları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 09:52
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        • 1

          SİNGAPUR

          Singapur'da evde çıplak dolaşmak yasaktır. Halkın ahlaki değerlerinin korunması amaçlanır.

        • 2

          HİNDİSTAN

          Hindistan'ın Manipur eyaletinde, 18 yaşından büyük kişiler evlenmeden önce HIV testi yaptırmak zorundadır.

        • 3

          ÇİN

          Çin'de aileler yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlüdür. Yasal olarak çocukların anne ve babalarına bakmaları gerekir.

        • 4

          NORVEÇ

          Norveç'te televizyon ve radyoda müzik yayını yapılırken yüzde 35 oranında Norveççe şarkı çalması gerekir.

        • 5

          ABD

          ABD'nin Louisiana eyaletinde pizza dilimine tuz atmak yasaktır. Ancak tüm pizzaya tuz eklemek yasaldır.

        • 6

          GÜNEY KORE

          Güney Kore'de oyun bağımlılığını önlemek için 16 yaşının altındaki çocukların belirli bir saatten sonra çevrimiçi oyun oynaması yasaktır.

        • 7

          İSVİÇRE

          İsviçre'de gürültü yasası oldukça katıdır. Özellikle gece geç saatlerde yüksek sesle konuşmak veya gürültü yapmak ciddi yaptırımlara neden olur.

        • 8

          JAPONYA

          Japonya'da belirli bir yaşın atındaki çocuklar için yolda yürümenin yasak olduğu bazı bölgeler vardır.

        • 9

          FRANSA

          Fransa'nın Lyon kentinde güvercinlerin beslenmesi yasaktır. Bu durum güvercinlerin fazlalığı ve parkların temiz tutulması için uygulanır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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