Ülkelere göre eğitime harcanan süre

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerinden hazırlanan harita, Avrupa ülkelerinde eğitim için kişi başına düşen yıl sayısını gösteriyor. Verilere göre Almanya en yüksek ortalamaya sahip ve 14 yaşın üzerindeki tek ülke (14,2). İsviçre, Birleşik Krallık ve Baltıklar, ortalama 13 yıl veya daha yüksek olan diğer Avrupa ülkeleri. Batı, kuzey ve orta Avrupa’daki diğer ülkelerin neredeyse tamamında ortalama 12 yıl veya daha yüksek. En düşük ortalamaya sahip ülkeler ise Türkiye (8.1), Portekiz (9.3), Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya (9.8).