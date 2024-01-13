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        Haberler Dünya Ülkelerden Türkiye'ye taziye mesajı

        Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olmasının ardından ABD Büyükelçiliği taziye mesajı paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:19
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        Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Çatışmada 4 asker yaralanırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        Türkiye şehitlerine ağlarken, ABD Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şehit askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara acil şifalar dilendi.

        Paylaşımda "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

        AZERBAYCAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

        Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucunda Türk ordusunun askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ailelerinin acısını paylaştığını belirtirken, yaralılara acil şifalar diledi.

        KKTC'DEN TAZİYE

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

        Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün saldırısında şehit olan askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehitleri ve yaralı askerleri üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Tatar, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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