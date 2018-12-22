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GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.
Araştırmaya göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Rusya'da restoranlarda hesabın yüzde 5 ila 10'u, otellerde 1.5 dolara kadar bahşiş veriliyor. Taksilerde ise bahşiş verilmesine gerek duyulmuyor.
DHA'nın haberine göre komşu Yunanistan'da da restoranlarda gerekli görülmüyor ancak ödeme yapılırken isteğe bağlı bahşiş bırakılabiliyor. Taksilerde ise sürücüler turistlerden bahşiş bekliyor.
JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR
Japonya ve Çin'in bahşiş konusundaki tavrı ise son derece dikkat çekici. Bu iki Uzak Doğu ülkesinde bahşiş vermek son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Avrupa'da ise genel olarak gelen hesabın yüzde 5'i ila 10'u arasında bahşiş vermek gerekiyor.
Ülkemizde de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakmak doğru bir davranış olarak kabul görürken, otellerde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebiliyor. Taksilerde herhangi bir oran verilmezken, ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.
İşte araştırmada yer alan ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:
ABD
Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir.
Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında.
Otel: 2 ila 5 dolar arasında.
ALMANYA
Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir.
Taksi: Yüzde 5 ile 10.
Otel: 1 ila 2 euro arasında.
AVUSTURYA
Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir.
Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar.
Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar.
BELÇİKA
Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz.
Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli.
Otel: Faturaya yansıtılıyor.
BULGARİSTAN
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u.
Taksi: Tutarı yuvarlama.
Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar.
ÇEKYA
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u.
Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur.
Otel: Yaklaşık 2 dolar
ÇİN
Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir.
Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez.
Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel.
DANİMARKA
Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar.
Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz.
Otel: 0.16 dolar.
FRANSA
Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında.
Taksi: Tutarın yüzde 10'u.
Otel: 1 ila 2 euro arasında.
GÜNEY KORE
Restoran: İsteğe bağlı.
Taksi: İsteğinize göre.
Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır.
HIRVATİSTAN
Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir.
Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir.
Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında.
HOLLANDA
Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.
Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir.
Otel: Birkaç euro verilebilir.
HONG KONG
Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır.
Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz.
Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında.
İNGİLTERE
Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir.
Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir.
Otel: 2.65 dolar
İSPANYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında.
Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u.
Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir.
İSVİÇRE
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz.
Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5.
Otel: 1 ila 2 dolar arası.
İTALYA
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz.
Taksi: En yakın rakama yuvarlama.
Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir.
JAPONYA
Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir.
Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur.
Otel: Bahşiş gerekmez.
MACARİSTAN
Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır.
Taksi: Yüzde 10.
Otel: 500 Macar forinti.
MISIR
Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.
Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir.
Otel: 1 dolara kadar.
POLONYA
Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında.
Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir.
Otel: Gerekli değil.
PORTEKİZ
Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.
Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir.
Otel: 1 ila 2 euro arası.
RUSYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında.
Taksi: Gerekli değildir.
Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir.
TÜRKİYE
Restoran: Yüzde 10 ila 15.
Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir.
Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir.
YUNANİSTAN
Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir.
Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler.
Otel: 1 ila 2 euro arasında.
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