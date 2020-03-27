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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgını Çin'de kontrol edilebilir seviyeye gelmişken özellikle Avrupa'da ve ABD'de gün geçtikçe etkilerini artırıyor.

Kimi uzmanlar salgının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu söylerken, bazı uzmanlar ABD'nin yeni merkez olacağını savunuyor.

Vakaların en yüksek olduğu ülkeler ise sırasıyla: ABD, İtalya, Çin, İspanya, Almanya ve İran.

VAKALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ABD

Trump yönetimi salgının başlarında koronavirüsü ciddiye almadıklarına yönelik eleştiriler alıyordu. Yapılan son açıklamalarda ise, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 100 bin'i aşarken, ölü sayısı ise bin 536'ya çıktı.

Ülkenin tamamında henüz sokağa çıkma yasağı ilanı edilmedi ancak, New York, New Jersey, Massachusetts, Califiorna dahil 17 eyalette dışarı çıkma sınırlaması uygulanıyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden, 24 saat hareketin devam ettiği New York'ta , Los Angeles'ta koronavirüs sebebiyle restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatıldı.

New York'a tespit edilen vakaların çokluğu sebebiyle ABD'nin Vuhan'ı deniyor.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE EN ÇOK ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ ÜLKE İTALYA

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da açıklanan son bilgilere göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükselirken vaka sayısı, 86 bin 498'e ulaştı.

9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, ülke genelinde serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı.

Hükümet, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşları ordu desteğiyle kontrol etmeye çalışıyor.

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VİRÜSÜN ORTAYA ÇIKTIĞI ÇİN'DE HAYAT NORMALLEŞİYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle Aralık ayından itibaren, 3 bin 174 kişi hayatını kaybederken ülkede tespit edilen vaka sayısı 81 bin 897.

Koronavirüsün ciddi bir boyuta evrileceği Çin'de ilk başlarda devletin talebiyle şirketler, okullar, eyalet yetkilileri ve konsolosluğun üzerinden bir mesajlaşma uygulaması üzerinden gruplar oluşturuldu. O uygulamalar üzerinden kişilerin nerede olduğu ve ateş durumunun ne olduğu raporlandı. Böylelikle her eyalet kendi salgın boyutunda önlemler aldı.

Sağlanan kuvvetli bilgi ağı sayesinde vatandaşlar takip edildi, karantinaya ya da ev izolasyonuna alındı. Öte yandan, hastanelerde hızlı bir şekilde koronavirüsle mücadele için hazırlandı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de uygulanan karantinanın sona erdiği ve ülkede normalleşme adımlarının atıldığı açıklandı. Son günlerde tespit edilen vakaların yerel kaynaklı değil, yabancılardan kaynaklandığını belirtildi. Bunun üzerine yetkililer yaptıkları son açıklamada, ülkeye yabancı vatandaşların girişinin geçici olarak yasakladığını bildirdi.

İSPANYA'DA VAKALAR ARTIYOR

İspanya'da yapılan son açıklamalarda, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 934'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 64 bin 59'a çıktı.

Okullar ve üniversiteler eğitime ara verdi. Restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatıldı.

Ülkede 13 Mart tarihinde olağanüstü hal ilan edildi. Halka "mecbur kalınmadıkça seyahat edilmemesi, dışarı çıkılmaması, temizliğe ve hijyene özen gösterilmesi" tavsiyelerinde bulunuldu.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI YÜKSEK ÖLÜM ORANI DÜŞÜK

Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinde farklı bir tablo mevcut. Ülkede, koronavirüs enfekte kişi sayısının 49 bin 344'e ulaştığı Almanya'da virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 304.

Okulların ve üniversitelerin kapandığı ülkede, restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler de kapatıldı.

Bavyera eyaleti ve Renanya-Palatina eyaletindeki Ludwigshafen kentinden kısmı dışarı çıkma kısıtlaması var. Ülkede 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Öte yandan, ülkede vaka sayısının hızlı artışı ve bağlantılı olarak ölüm oranının düşük olmasının sebebi ise ülkede bir hafta içerisinde 150 binden fazla kişiye koronavirüs testi uygulanması.

İRAN'DA HENÜZ KARANTİNA DÜŞÜNÜLMÜYOR

32 bin 332 kişide koronavirüs tespit edilen İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 15 günlük Nevruz tatili boyunca ülkedeki tüm alışveriş merkezlerinin ve pazarların kapalı olması talimatı verdi. Eczaneler ve bakkallar ise açık olacağını duyurdu.

Ülkede birçok kutsal mekan da kapatıldı. Yetkililer bir karantina uygulamasını düşünmediklerini dile getirdi.