Ülke puanı sıralaması güncellendi
Avrupa kupalarında ikinci hafta geride kaldı. Temsilcilerimiz haftayı 2 galibiyet ve bir yenilgiyle tamamladı
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2 yendi.
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Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş 2-0 önde olduğu maçta Rosier'in kırmızı kart görmesinin ardından 3-2 mağlup oldu.
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Spartak Trnava ile karşılaşan Fenerbahçe ise Slovakya'dan 2-1'lik skorla döndü.
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Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri ülke puanını toplamda 1 puan artırdı. Türkiye, 9. sıradaki yeri sağlamlaştırma yolunda önemli bir haftayı geride bıraktı.
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Bir üst sırada yer alan Belçika aradaki farkı biraz açtı. 10. sıradaki İskoçya ise haftayı 0.2 puanla tamamladı.
8. Belçika 40.400 (+1.2)
9. Türkiye 34.850 (+1.0)
10. İskoçya 32.250 (+0.2)