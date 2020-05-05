Ülke genelindeki operasyonlarda 1945 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 44 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 49 kilogram esrar, 170 kilogram eroin, 27 kilogram metamfetamin, 4 kilogram bonzai, 1700 kök kenevir ve 50 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toplam 1945 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, ruhsatsız 23 tabanca ve tüfekle 184 bin 231 liraya el konuldu.