Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 39 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 121 kilogram esrar, 64 kilogram eroin, 36 kilogram skunk, 12 kilogram metamfetamin, 6 bin kök kenevir, 3 bin sentetik ecza ve 2 bin ecstasy ele geçirildi.

Operasyonlarda 1261 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 81 bin 585 liraya el konuldu.