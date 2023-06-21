Ülke genelindeki narkotik operasyonunda 952 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'Yüzüncü Yıl' kod adlı narkotik operasyonunda, 952 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 'Yüzüncü Yıl Operasyonu' gerçekleşti. 1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA YAPILDI İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar denildi: "Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden sokak satıcılarına yönelik, ülkemiz genelinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretinin Engellenmesi' amacıyla yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüklerimizce belirlenen 1025 hedefe düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1878 ekip, 6150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev almış, 952 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 10 kilogram esrar, 12 kilo 12 gram eroin, 23 gram kokain, 24 kilo 125 gram bonzai, 5 kilo 253 gram metamfetamin, çok miktarda ecstasy, captagon ve sentetik ecza tabletleri, 10.821 kök kenevir bitkisi, 56 adet tabanca, 25 adet tüfek, 111.994 TL para ve 28 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."