Ülke genelinde motosiklet ve kask kullanımı denetimi yapıldı

AA

EGM'den yapılan açıklamaya göre, denetimler, motosiklet sürücüleri ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla kask kullanımına yönelik gerçekleştirildi.

Ekiplerce 25-28 Eylül'de yapılan uygulamalarda, 42 bin 218 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde, 5 bin 380 sürücü kask kullanmadığı, 743 motosiklet sahibi de geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması dolayısıyla cezai işleme tabi tutuldu.

Toplam 12 bin 556 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde, 1267 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 71 kişinin sürücü belgesine geçici el konuldu.