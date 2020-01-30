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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamulü satışı yapılan tekel bayileri, tobacco shoplar, tütüncüler, bakkallar, büfeler ile nargile sunumu yapılan kafe ve kıraathanelere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 bin 254 personel görev aldı.
Ekiplerce 527 kişiye adli/idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan 79 kişi gözaltına alındı, aranan 12 şüpheli yakalandı.
4 BİN İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ
Denetimlerde 4 bin iş yeri kontrol edildi, aramalarda 91 bin 551 paket kaçak sigara, 1 milyon 412 bin 34 tütün dolu makaron, 1 milyon 411 bin 492 boş makaron, 16 bin 157 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 687 kilogram nargile/pipo tütünü, 1123 kaçak puro/sigarillo, 326 kaçak elektronik sigara ve likidi, 8 bin 353 mükerrer bandrol, 1126 sahte bandrol, makaron dolumunda kullanılan 280 makine, 311 şişe ve 221 litre kaçak/sahte alkollü içki, 7 ruhsatsız tabanca ile bir ruhsatsız av tüfeği ve 114 fişek, 129 kilogram kaçak çay ve 2 bin 154 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
MEVZUATA AYKIRI ÇALIŞAN İŞYERLERİNE CEZA UYGULANDI
Denetimler sırasında 206 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi, 3 iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.
Ekiplerce idari para cezaları uygulandı.
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