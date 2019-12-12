HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması" yapıldı.

37 BİN 76 SERVİS ARACI DENETLENDİ

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 adet 'Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak', 412 adet 'Emniyet Kemeri Takmamak', 276 adet 'Fazla Yolcu Taşımak' ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı da trafikten men edildi.

15 BİN 183 OKUL ÇEVRESİ KONTROL EDİLDİ

Uygulama kapsamında ayrıca; 15 bin 183 okul çevresi kontrol edildi, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde gün boyunca 35 bin 352 umuma açık yer denetlendi. Bu denetimlerde 235 işyeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 8 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

ARANAN 946 ŞAHIS YAKALANDI

Umuma açık yerlerde bulunan 389 bin 484 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 60 yaralama, 42 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 20 tehdit, 7 hakaret, 12 kayıp çocuk, 537 yoklama kaçağı-bakaya, 219 diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı, dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

SİLAH, KAÇAK İÇKİ, SİGARA...

13 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 956 adet mermi/fişek, 9 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca elde edildi. 507 gr eroin, 15 gr. esrar, 129 gr. sentetik uyuşturucu, 6.301 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki, 17 bin adet tütün doldurulmuş macaron ve 161.036 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.