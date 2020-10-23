ULEB Avrupa Kupası'nın grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
A Grubu'nda salı günü Sırbistan'ın Partizan NIS ekibini konuk eden Bahçeşehir Koleji, salondan 82-76 mağlup ayrıldı.
Bu skorla 4. maçını da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta tek galibiyeti olmayan takım konumunda bulunuyor.
BURSA, CANARIA'YI GEÇEMEDİ
Kupada mücadele eden diğer Türk temsilcisi Frutti Extra Bursaspor da D Grubu'ndaki son maçında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.
İstediği oyunu parkeye yansıtamayan yeşil-beyazlılar, 94-76 mağlup oldu.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Bursa temsilcisi, oynadığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrılarak puan cetvelinin son sırasında yer aldı.
Frutti Extra Bursaspor'un 2. haftada Slovenya deplasmanındaki Cedevita Olimpija maçı, rakip takımda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
SEZER SEZGİN: PANDEMİ TAKIMIMIZI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Avrupa arenasına ilk çıktıkları senede hedeflerinin Bursalılara Avrupa maçları izletmek olduğunu belirten Sezgin, şöyle konuştu:
"Pandemi sürecinden dolayı maçların seyircisiz olması, gücünü seyirciden alan takımımızı olumsuz yönde etkiledi. Tecrübenin ön planda olduğu Avrupa arenasında 3 maçın günahının olmadığını, elimizden geldiğince zevkli maçlar izletmeye çalışacağımızı söyleyebilirim. Çok kısa sürede, okul salonlarında mücadele ederken bugün Avrupa arenasında mücadele ediyoruz. Bunun gururu yeter."
PUAN DURUMLARI
A Grubu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1. Joventut Badalona
|4
|4
|0
|352
|309
|8
|2. Partizan NIS
|4
|2
|2
|329
|327
|6
|3. Unics Kazan
|3
|2
|1
|260
|243
|5
|4. Umana Reyer Venezia
|3
|1
|2
|236
|265
|4
|5. Bahçeşehir Koleji
|4
|0
|4
|318
|361
|4
|6. JL Bourg Basket
|2
|1
|1
|176
|166
|3
D Grubu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1. Dolomiti Energia Trentino
|4
|4
|0
|303
|253
|8
|2. Herbalife Gran Canaria
|4
|3
|1
|342
|317
|7
|3. Promitheas Patras
|4
|2
|2
|307
|320
|6
|4. Nanterre 92
|4
|1
|3
|299
|329
|5
|5. Cedevita Olimpija
|3
|1
|2
|211
|209
|4
|6. Frutti Extra Bursaspor
|3
|0
|3
|246
|280
|3
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!