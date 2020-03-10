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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, şehit ailesini ziyaret etti - TRABZON



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın şehit ailesini ziyareti- Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması- Şehit babasının konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, şehit ailesini ziyaret ettiTRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Turhan, şehit Kadir Tuncer'in Pelitli Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, babası Oktay ve annesi Seher Tuncer ile aile yakınlarına başsağlığı diledi.İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua ederek Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyarette Turhan, şehit Tuncer ile ve bu milletin evladı olmakla gurur duyduklarını söyledi.Vatan toprağı için verilen büyük mücadelelere değinen Turhan, şöyle devam etti:"Tarihte de verilmiş, geçmişte de verilmiş, bugün de veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Her millete vatanı için şehit olmak nasip olmuyor. Bu bizim inancımızda var. 'Şehitler ölmez' diyoruz. Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de ayetinde 'Siz onlara ölü demeyin.' diyor. Onlar hayattadırlar. Onlar bizim aramızdadır. Bizim yanımızdadır. Vatanın müdafaası, korunması için mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize milletimizin yanındadır. Biz böyle inanıyoruz ve bu böyledir. Çünkü bu, Kur'an-ı Kerim'de bizzat ayetle sabittir."Bakan Turhan, hafta sonu İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" toplantısında, şehit annelerinin de olduğunu belirterek, "Şehit anasının söyledikleri, duyguları, biz onu ifade edemiyoruz. 'Evlatsız, eşsiz, babasız ve çocuksuz yaşarız ama vatansız yaşayamayız.' diyor bir tanesi, Çok güzel sözler." ifadesini kullandı.Şehit babası Oktay Tuncer ise "Rabbim evladımızdan razı olsun. Bizi böyle bir şerefe nail etti. Vatan sağ olsun. Sözün bittiği yer. Yanıyoruz, acımız çok büyük ama elden bir şey gelmez. Allah'ın takdiri neyse biz boyun eğdik. Eğmek de zorundayız. Bu vatan varsa biz varız. Bu vatan yoksa biz kimiz ki?" dedi.Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler de katıldı.