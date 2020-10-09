Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tarihi mekanları ziyaret etti - MARDİN

AA

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu 700 yıllık Kasimiye Medresesi'ni gezdi.Karaismailoğlu, cuma namazını da vatandaşlarla tarihi medresenin avlusunda kıldı.Vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, medrese hakkında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar ve Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel'den bilgi aldı.Daha sonra Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen ile manastırı gezdi.Bakan Karaismailoğlu'na temaslarında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da eşlik ediyor.