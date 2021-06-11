Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Balıkesir-Savaştepe Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

AA

Balıkesir-Savaştepe Yolu'nun şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, son 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir ulaştırma ve altyapı hamlesi içinde olduğunu söyledi.

Son haftalarda dünya ölçeğinde büyük projeleri açıp vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kara yolu ağında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. 28 bin 200 kilometre yol sayesinde akaryakıttan, zamandan ve egzoz emisyonunun azalmasından dolayı her yıl 2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz. 28 bin 200 kilometrelik bölünmüş yol ve 68 bin kilometrelik bakımı ve işletmesinden sorumlu olduğumuz yollar sayesinde taşıt hareketliliği yüzde 160 artmasına rağmen kaza oranlarında yüzde 80 civarı azalma sağlandı."

Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun zamandan ve yakıttan olağanüstü faydalar sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmasaydı eski yolda 8,5 saat olan seyahat süresi 12-13 saatlerin üzerine çıkacaktı çünkü eski yolda yol kapasitesi tamamen bitmişti. Yeni yol hem mesafeyi 100 kilometre kısalttı hem de zamanı 3,5 saate indirdi. Artık Balıkesir ile İstanbul arası 2 saate, Balıkesir ile İzmir arası 1,5 saate düştü. Bu yolların konforunun, güvenliğinin ve hızının artması nedeniyle bölgede sanayide, üretimde, tarımda ve turizmde olağanüstü gelişmeler oluyor.

Ulaştırma altyapı projeleri bir akarsu gibidir. Gittikleri yerlerde istihdam sağlıyor, üretimi artırıyor, sanayiyi geliştiriyor ve turizmi artırıyor. İnşallah bu projeleri ülkemizin her noktasında hızlıca yapıp vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız."

Balıkesir-Savaştepe kara yolunun 40,6 kilometrelik uzunluğa sahip olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bu yolun 7,2 kilometrelik bölünmüş yolunu tamamladık ve hizmete aldık. Bölünmüş yol dışındaki 15,7 kilometrelik tek yolu da inşaatını tamamlayarak hizmete sunduk. Balıkesir ile Savaştepe arasında 23 kilometrelik yolu tamamlamış olduk. Kalan 17,2 kilometrelik yolda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden Balıkesir-Savaştepe Yolu'nun tamamını hizmete alıp Balıkesirlilerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kentte devam eden 16 kara yolu projesinin bir an önce tamamlanması ve halkın hizmetine sunulması için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ardından Dursunbey ilçesine geçen Karaismailoğlu, burada Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefliğinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Dursunbey Belediyesine geçen Karaismailoğlu, burada Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile görüştü. Bahçavan, ziyaretin sonunda Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Belgin Uygur, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.