Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayacak.

İstanbul’daki karla mücadelede yaşanan tartışmalar ile ulaştırma ve altyapı alanındaki çalışmalar canlı yayında masaya yatırılacak.

Bakan Karaismailoğlu ile özel yayın bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de.