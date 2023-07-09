Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'ya gidiyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışların neden olduğu heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 22:58
        Bakan Uraloğlu, Bolu'ya gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Bolu'da incelemelerde bulunmak üzere, bölgeye hareket etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığını belirterek, "Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz, Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının, ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer vermişti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Bolu
        #abdulkadir uraloğlu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
        AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Faciadan dönüldü! Anadolu Otoyolu'nda kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
        Faciadan dönüldü! Anadolu Otoyolu'nda kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kırkpınar'da yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek!
        Kırkpınar'da yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek!
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        Fransızlar duyurdu!
        Fransızlar duyurdu!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        KDV artış katlanarak yansıyacak
        KDV artış katlanarak yansıyacak
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!