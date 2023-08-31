Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Tahıl Koridoru'nun devamından yanayız"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Kubrakov görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşında zarar gören otoyollar ve ulaşım altyapısının yeniden inşası ele alındı. Görüşmelerde bir diğer önemli başlık da 17 Temmuz 2023 tarihinde süresi dolan Tahıl Koridoru Anlaşması oldu.

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak her konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Tahıl Koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni her daim yapma noktasında olacağımızı tekrar etmek istiyorum” diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu, savaş süreci ve Kırım’ın ilhak edilmesiyle ilgili Türkiye tarafının durduğu noktanın açık ve net olduğunu da ifade ederek, “İki ülke arasındaki savaştan belki de en çok etkilenen ülke Türkiye’dir. Savaşın bitmesi için gayretlerimizi Cumhurbaşkanımız defaten dile getirmiştir ve en üst sevide çalışmalar yürütülmektedir. Bunu sizler de biliyorsunuz.” dedi.

KARADENİZ KIYISINDAKİ LİMANLARININ TİCERETE AÇIK KALMASI ÖNEMLİ

Bakan Uraloğlu, “Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu hususta hangi konumda nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönemde Ukrayna’nın altyapısının, savaş sonrasında yeniden inşasına yönelik yapılacak yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye olarak, Ukrayna’ya ulaştırma altyapısı yatırımları konusunda gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.