Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu"

Airports Council International Europe Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre;#İstanbulHavalimanı ✈️



🥇%16,5 ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri,



🥈7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu.



Göklerdeki 🇹🇷 ile #TürkiyeHızlanıyor pic.twitter.com/h2gOOsdz5O