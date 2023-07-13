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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Haydarpaşa 2024'te tamamlanacak"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmaları, 2024'te tamamen hazır hale getirilecek" dedi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 11:03
        "Haydarpaşa 2024'te tamamlanacak"
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        Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Tarihi garın restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, “Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Tarihi Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Ayrıca Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul’u tarihine ışık tutacak” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı’nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024’te tamamen hazır hale getirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, restorasyon çalışmalarını ve Arkeopark Alanı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İstanbul’un tarihine ışık tutan Arkeopark alanında yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, bölgenin yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağına inandığını dile getirdi.

        Türkiye’nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar Binası restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, “En çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonu 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandı. İki kuleden oluşan çatı binası için 11 adet çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı.

        Yangında ayrıca zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi” diye konuştu.

        Uraloğlu, yangında zarar gören iç mekan restorasyonu tamamen aslına uygun olarak inşa edildiğini vurgulayarak, “Yangının tahrip ettiği zemin kattaki yolcu bekleme salonunun alçı onarımı ve boya çeşitleri aslına uygun olarak yapıldı. Tarihi dokuya zarar vermemek adına yapılan titiz çalışma duvarlarda oluşan her türlü kalıntı temizlenerek, mikro enjeksiyon ile yüzey sağlamlaştırıldı. Yangında zarar gören dış cephe vitrayları için atölye kurularak, denetim ve gözetim altında çok itinalı şekilde onarılıp montajı yapılarak geçici olarak koruma altına alındı. Tarihi Haydarpaşa Gar’nın simgesi olan ve yangında motoru ve diğer mekanizmaları zarar gören saatin bakımı da yapılarak yerine takıldı. Zarar gören dış cephe taşları ise, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde numune taşlar çıkartılarak laboratuvara gönderildi. Haydarpaşa Garı’nın dış cephe taşlarıyla birebir uyumlu olduğu tespit edilince orada açılan taş ocağıyla taşların temin edilmesi sağlandı. Bu kapsamda yapılan ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Dış cephe taşlarının onarım işleri devam ederken, yolcu bekleme salonundaki zemin döşeme kaplamaları orjinaline uygun bir şekilde yenilendi. Süliet aydınlatma çalışmaları devam eden gar, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak” dedi.

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