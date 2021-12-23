Yeni yıla sayılı günler kala merak konusu haline köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yönelik açıklama geldi.

NTV yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir" dedi.

Ücretlerin bir kısmını bütçeden karşılayabileceklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı, "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Yeni yılda yüksek hızlı trenleri artırmayı planladıklarını da kaydeden Karaismailoğlu, "Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.