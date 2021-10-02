12'inci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, 6-7-8 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek.
Etknlik alanını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" odağında ele alınacak 12'inci şurada dünyada gelişmenin itici gücü ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının konuşulacağını söyledi.
Karaismailoğlu, şura kapsamında kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller gerçekleştirileceğine dikkat çekti.
Şuranın içeriğine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "55 farklı ülkeden konuk olarak ağırlayacağımız ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak, dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Şuradan çıkan sonuçlar ve akabinde alınacak kararlar ulaşım ve haberleşme sektörleri ile ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmenin en önemli dinamikleri olacak. Ülkemizin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan Türkiye Ulaştırma Politikasını ortaya koyacak" dedi.
'100 BİN FİRMA KATILACAK'
Yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalara daha fazla dahil ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 3 gün sürecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile bu hedeflere ulaşacak politika ve stratejileri, konusunda uzman yerli yabancı üst düzey yöneticileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini söyledi.
Karaismailoğlu, "55 ülkeden gelecek olan mevkidaşlarımızla, alanında uzman yerli ve yabancı katılıcılarımızla uluslararası ve bölgesel ulaşım, iletişim politikaları ve geleceğe yönelik fırsatları belirleyeceğiz ve iş birliği vizyonumuzu da ortaya koyma fırsatı bulacağız. Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek şura için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan şura için aynı zamanda bin kişilik bir oditoryum inşa ediliyor. Söz konusu şuramızda gerçekleşecek fikir teatilerinin önümüzdeki süreçte yeni ufuklara doğru yol alınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. İnşallah 8 Ekim kapanış oturumunu da Cumhurbaşkanımız ile birlikte yapacağız" diye konuştu.
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