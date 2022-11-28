Olay, geçen yıl 25 Kasım'da merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşları K.Ç. ve C.Ç. ile bir restoranda içki içen Ulaş Çelikten, çıkışta eniştesi Mikail T. (59) ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden Çelikten buradan ayrıldığı sırada daha önceden husumetli olduğu eniştesinin yeğeni Mehmet Cirit'in silahlı saldırısına uğradı.

Mikail T., kanlar içinde yere yığılan Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Çelikten, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı Mehmet Cirit de yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mahkeme heyeti, elde edilen bilgiler ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda Abdullah Cirit hakkında cinayeti azmettirme suçundan tutuklama kararı çıkarttı. Duruşma, Abdullah Cirit´in yakalanıp ifadesinin alınması ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Davanın son duruşmasında ölen Ulaş Çelikten'in ağabeyi Doğan Çelikten, elde edilen güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarına göre katil zanlısının ağabeyi Abdullah Cirit'in olay yerinde olduğu ve boş kovanların toplandığını ileri sürdü. Aynı zamanda Cirit'in katil zanlısı kardeşini olay yerinden kaçırdığı, cinayetten önce ve sonra telefonla konuştuklarını vurguladı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ŞİKÂYET EDİLMİŞ

Doğan Çelikten

Ölen Ulaş'ın ağabeyi Doğan Çelikten, Abdullah Cirit hakkında daha önce de 2 kez azmettirici olduğuna dair şikâyetlerinin olduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Çelikten, "Olayın üzerinden 144 gün geçtikten sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri haklılığımızın kanıtı oldu. 3'üncü itirazımız, tanık beyanları, güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarına göre Abdullah Cirit'in azmettirici olarak tutuklanmasına karar verildi" dedi.

Doğan Çelikten'in avukatı Emre Kargıoğlu ise, "Abdullah Cirit'in polis ve mahkemedeki ifadeleri birbiriyle çelişkiliydi. HTS kayıtları ifadelerindeki çelişkinin de kanıtı oldu. Katil zanlısı kardeşi ile cinayetten önce ve sonra konuşma yapmış. Cinayete azmettirme suçundan yargılanacak" diye konuştu.