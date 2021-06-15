Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.