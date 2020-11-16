Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacak

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve Dr. Nil Dirlik'in bilimsel danışmanlığında, Gökova Mahallesi'ndeki İdyma Antik Kenti'nde yüzey araştırması yürütülüyor.
Burada 2 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen Ortaçağ kalesindeki iki aylık çalışma sonucunda, surların büyük bölümü ortaya çıktı.
Yüzey temizliğinin hemen ardından başlayan çalışmalara, Ula Belediyesi de iş gücü olarak destek veriyor. Bölgedeki 4 kaya mezarında temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlardan ikisinin İyon düzeninde tapınak cepheli olduğu alanda temizlik çalışması yapıldı. Alanda güvenlik açısından gerekli tedbirler alındı.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, çalışmaların yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökova Mahallesi'nde yer alan İdyma Antik Kenti'nde belgeleme ve kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.
Bölgedeki kültür miraslarını gün yüzüne çıkarmak ve turizmin hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirten Akkaya, "İnşallah önümüzdeki turizm sezonuna kadar burada çok sayıda eserlerin ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Bunlardan en önemlisi, 2 bin 600 yıllık kalenin sur duvarlarının ortaya çıkmasıydı." dedi.
Akyaka’nın yıllardır deniz, kum, güneş ve günübirlik turizmle anıldığını vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:
"Buna bir de kültür turizmini eklemek istiyoruz. Şu anda yaklaşık 20 işçi ve 10 arkeolog arkadaşımız bu alanda grev alıyor. Bu çalışmamız sadece Kale ile sınırlı değil. Kalenin çevresindeki kaya mezarları da var. Onların restorasyonuyla ilgili de bir proje hazırladık. İnşallah kaya mezarlarımızın da restorasyonu yapılacak ve buradaki çalışmayla ilgili de yeni bir proje hazırlayacağız."
Akkaya, yeni eserlerin ve alanların ortaya çıkarılmasıyla bölgenin, kültür turizminin de önemli noktalarından biri haline geleceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!