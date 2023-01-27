Ukrayna’nın yeni umudu tanklar

Rus ordusunun şiddetli saldırıları karşısında tank ve zırhlı araç envanteri azalan Ukrayna, Rusya’nın şubat ve mart ayları gibi başlatması beklenen büyük taarruza karşı tedbir almaya çalışıyor. Çoğunlukla Sovyetler Birliği döneminden ya da 1990 sonrasından kalan tankları kullanan Ukrayna, Batı ülkelerinden uzun süredir Rusya'ya karşı daha ağır zırhlı ve silahlı teçhizat talebinde bulunuyor. Alman hükümetinin Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı gönderme kararının ardından ABD de birkaç ay içinde Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı.