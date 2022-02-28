Ukraynalı ünlü isimler savaş cephesinde

Eski ağır sıklet boks şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile kendisi gibi boksör olan kardeşi Vladimir Klitschko da savaş alanında mücadele edeceklerini açıkladı.

2014'ten bu yana Kiev Belediye Başkanı olan Vitali, savaşmaya hazır olduğunu söylerken, "Başka bir şansım yok, bunu yapmak zorundayım" diye konuştu.