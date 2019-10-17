Ukrayna'nın Türkiye'de yaşayan vatandaşlarının kurduğu dernekler, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) bir araya geldi. Derneklerin 2020 yılı çalışmalarının planlandığı toplantıya, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da katıldı.

Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 30 bine yakın Ukrayna vatandaşının yaşadığını, bunların 10 bininin Antalya'da ikamet ettiğini söyledi. Antalya'da bulunan 3 derneğin 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiğini belirten Sybiha, "Antalya dışında Alanya, Marmaris, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Samsun, Kuşadası ve Adana'da da derneklerimiz var" dedi.

13 DERNEK TEMSİLCİSİ EŞLİK ETTİ

Sybiha, derneklerin kültürel zenginliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi görevler üstlendiklerini kaydederek, "Türkiye'ye gelen 1 milyon 500 bin Ukraynalı turistten 800 bini tatil için Antalya'yı tercih ediyor" diye konuştu.

Toplantıda, Sybiha'ya Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gama ve 13 dernek temsilcisi eşlik etti.